Kaymakam Türkmen, gazetecilerin gününü kutadı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-VAN'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Kaymakam Türkmen'in imzasıyla yayımlanan mesajda şu cümlelere yer verildi:

"Türk basın tarihine ‘Dokuz patron olayı’ olarak geçen ve gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı gün olarak anılan 10 Ocak 1961 Günü itibariyle 10 Ocak Günü, Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılmıştır. Bu kapsamda doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedir. Fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Özellikle 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basın mensuplarımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir.” ilkesinden yola çıkarak, çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyor, saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum."