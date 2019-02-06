Kaymakam Tortop polisin denetimini inceledi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bölge trafik ekiplerinin ağır tonajlı araçlar üzerinde yaptığı denetimleri inceledi.

Sandıklı Bölge Trafik ekipleri gece Yunus Emre Mahallesi üzerinde ağır tonajlı araç denetimi gerçekleştirdi. Kaymakam Eflatun Can Tortop da bölge trafik ekibinin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek, denetimde görev alan polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Akşam saatlerinde bölge trafik ekiplerimizin ağır tonajlı araçlar üzerinde yaptığı uygulamada incelemelerde bulundum. Değerli şoför esnafımızdan kurallara uygun davranışlarda bulunmasını özellikle istirham etmek isterim. Vatandaşımızın güvenliği için çalışmalarını sürdüren polislerimize de görevlerine başarılar dilerim" dedi.

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