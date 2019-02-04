Kaymakam Tortop doğa yürüyüşüne katıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Doğa Sporları Topluluğu'nun düzenlediği Çakmak Tepe zirvesi yürüyüşüne katıldı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Doğa Sporları Topluluğu'nun 1880 rakımlı Çakmak Tepe zirvesine düzenlediği yürüyüşe katıldı. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı dağlık bölgede yaklaşık 20 kilometrelik yolu 6 saate yakın sürede yürüyen Kaymakam Tortop ve grup üyeleri, kar manzarasında fotoğraf çektirip, piknik yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Grup Lideri Asım Yıldız, "Her hafta pazar günü ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bugün de saat 08.00'da yola çıktık. Kaymakamımız Eflatun Can Bey de bize eşlik etti. Performansı için kendine teşekkür ederiz. Yürüyüşümüze herkesi bekleriz" dedi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop da "57 yaşındayım, ilk kez doğa yürüyüşüne katılıyorum. Bu bir ilk olur inşallah, bundan sonra doğayla yakın günlerimiz geçer" diye konuştu.

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