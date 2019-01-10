Kaymakam TIR sürücülerine kumanya dağıttı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda bekletilen TIR sürücülerine Kaymakam Bülent Karacan kumanya dağıttı.

Dün etkili olan kar yağışı ve ardından yaşanan buzlanma sebebiyle D-100 Karayolunda TIR’ların geçişine izin verilmedi. İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda dünden beri bekletilen TIR'ların sürücülerine Erbaa Kaymakamlığı tarafından kumanya dağıtıldı.

Kaymakam Bülent Karacan, Karayolları ekiplerinin yolda buzlanmaya karşı yaptığı çalışma sonrası TIR sürücülerinin yola devam etmesine izin verdiklerini belirterek “Türkiye genelinde olduğu gibi Erbaa'da da yoğun kar yağışı yaşandı. Kar yağışı nedeniyle gündüz bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak havanın kararmasıyla D-100 kara yolu üzerinde ve Erbaa, Niksar arasında 2 TIR'ın makaslamasından dolayı yol trafiğe kapandı. Araçları parka çektik. Geçişlerine izin vermedik. Karayolları ekibi tuzlama çalışmaları yaptı. Bu çalışma neticesinde bu saate kadar arkadaşlarımızı burada beklettik. Şimdi yavaş yavaş trafik akışını kontrollü veriyoruz. Niksar, Erzurum, Erzincan istikametine doğru trafiği veriyoruz. Şoför arkadaşlarımız buradaydı. Bizler de ihtiyaçlarını gidermek için kumanya ve su verdik'' dedi.

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