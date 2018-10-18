Kaymakam Tanrıkulu göreve başladı

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesine atanan Kaymakam Erol Tanrıkulu göreve başladı.

Turan Erdoğan'ın Aydın'ın Çine ilçesine atanmasının ardından Çay Kaymakamlığına Antalya'nın Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu atandı. Çay'a gelerek yeni görevine başlayan Kaymakam Tanrıkulu, "Çay şirin ve güzel bir ilçe. Türkiye'nin her tarafına ulaşımı var. 15 yıllık bir kaymakamlık tecrübem var. Geldiğim Korkuteli ilçesinde de meyve, sebze üzerine bir hayli ilerleme oldu. Çay ilçesinde de arazi olarak benzerlikler var. Neden aynı çalışmaları burada da yapmayalım? Bu konuda kişi ve sivil toplum örgütleriyle iyi diyaloğa gideceğim. Yardımcı olmalarını isteyeceğim. Çalışmalarımla Çay ilçesine de eserler bırakmak istiyorum" dedi.

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