Kaymakam Soytürk: Turizm potansiyelimiz yüksek

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun İlçe Kaymakamı Recep Soytürk, Hatay’ın turizm anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde İskenderun Atatürk Anıt alanında düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü Alparslan Ateş, İskenderun Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sabahattin Uygun, Sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından konuşan İskenderun Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sabahattin Uygun, “Halkları ve kültürleri birbirine yakınlaştıran bacasız sanayi olarak ekonomide önemli yeri olan turizm küresel olduğu kasar ulusal anlamda bir barış ve uzlaşı projesidir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir bir köprü olan yurdumuzun parlayan yıldızı Doğu Akdeniz’in inci gerdanlığı İskenderun körfezimiz iklimi güneşi denizi, zengin bitki örtüsü muhteşem coğrafyası tarihsel mirası ile adeta bir turizm cennetidir” şeklinde konuştu.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ise Hatay’ın turizm anlamında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu belirterek,” Ama o potansiyeli maalesef kullanamıyoruz kanaatindeyiz. Bunun sebeplerinden en önemlisi sanki bölge savaşın içerisindeymiş gibi bir algı var. Bunu hem valiliğimiz hem sivil toplum kuruluşları defalarca belirtmesine rağmen hala bu algıyı önleyebilmiş değiliz. Öte taraftan Antalya’dan Muğla’dan bahsediyoruz müthiş bir alt yapı var, müthiş bir otelcilik var. Bizimde bu konuda kat edeceğimiz mesafe var diye düşünüyorum. İnşallah bölgemizdeki savaşlar bir an önce biter ve ilimizde ve ilçemizde hem turizm hem sanayi hem ticaret konusunda ciddi bir patlama olacaktır.”

Atatürk Anıt alanına Kızılay tarafından kurulan stantdlarda kan bağışları alınırken, denizde de Yelkenciler yelkenleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

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