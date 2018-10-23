Kaymakam Soylu’ya veda yemeği

Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), () - AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesine tayini çıkan Pozantı ilçe Kaymakamı Mehmet Soylu'ya veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyet Savcıları Murat Tokay, Murat Furkan Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, siyasi partiler ve oda başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “Kısa süre de olsa birlikte görev yaptığımız Kaymakam Soylu’da gördüğümüz bilgi ve birlikte çalışma azmi bizlerde memnuniyet izi bıraktı. Umarım ilerleyen yıllarda Vali olduğunu duyarız. Bundan sonra ki yaşam ve görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. Kaymakam Mehmet Soylu ise, Pozantı görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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