Kaymakam Şimşek'ten SYDV yardımları değerlendirmesi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Haluk Şimşek, geçen yıl yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Serik Kaymakamı ve SYDV Başkanı Haluk Şimşek, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında vakıf aracılığıyla yapılan yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Gıda, eğitim, sağlık, yakacak, barınma, engellilere yapılan yardımlar ve bir defaya mahsus yardımlar kapsamında 2 bin 698 hane ve bu hanelerde yaşayan toplam 7 bin 878 kişiye 1 milyon 810 bin 13 lira 70 kuruş tutarında ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu aktaran Haluk Şimşek, "Bu yardımların içerisinde barınma yardımları kapsamında 27 vatandaşımıza ev onarımları için destek verilmiştir. Evleri yıkılmak üzere olan 4 vatandaşımıza da konteyner ev teslimi, 2 vatandaşımıza betonarme ev yapımı desteği ve 1 vatandaşımıza da prefabrik ev yapımı desteği verilerek huzurlu bir ortamda yaşamalarına katkı sağlanmıştır. Yine barınma yardımları kapsamında, 11 vatandaşımıza ev eşyası yardımı yapılmıştır" dedi.

58 vatandaşa eğitim yardımında bulunulduğunu anlatan Kaymakam Şimşek, şu bilgileri verdi:

"49 vatandaşımıza nakdi yakacak yardımı verilirken, 1005 vatandaşımız da kömür yardımlarından faydalanmıştır. Bayramlarını huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla 728 vatandaşımıza Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere gıda yardımı yapılmıştır. Akülü engelli aracı, tekerlekli sandalye, diğer engelli cihaz yardımları ve diğer engelli yardımları olmak üzere 10 engelli vatandaşımıza ayni ve nakdi yardım yapılmıştır. 2018 yılı içinde 115 engelli aylığı, 25 engelli yakını aylığı, 18 eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, 61 muhtaç asker ailesi aylığı, 14 muhtaç asker çocuğu yardımı, 15 öksüz yetim yardımı, 354 yaşlı aylığı, 262 şartlı eğitim yardımı, 118 şartlı sağlık yardımı ve şartlı gebelik yardımı talepleri kabul edilerek vatandaşlarımız düzenli merkezi yardımlardan faydalanmaları sağlanmıştır. Daha önceki yıllarda düzenli merkezi yardım alma şartlarını taşıyan vatandaşların kabul edilen yardımlarıyla birlikte 2018 yılında 2 bin 963 hanede 4 bin 331 kişi, toplam 12 milyon 359 bin 503 lira 60 kuruş tutarında düzenli merkezi yardımlardan faydalandırılmıştır."

2018 yılında 5510 sayılı yasa kapsamında 1052 hane için gelir tespiti yapıldığını da belirten Kaymakam Şimşek, "Vakfımızda yaşlı ve bakıma muhtaç 50 kişiye uygulanan, 2017 yılı Nisan ayında başlayıp 2018 Nisan ayında sona eren 'Yalnız Değilsiniz Yanınızdayız Projesi 2' için 2018 yılında 60 bin 898 lira 71 kuruş kaynak harcanmıştır. 1 yıl süreyle uygulanan proje kapsamında yaşlıların evlerinde ayda iki defa iç ve dış tüm temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilmiştir" dedi.

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