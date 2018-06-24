Kaymakam Sezgin ve eşi oy kullandı

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin ile birlikte oyunu kullandı.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin ile birlikte Bucak Oğuzhan İlkokulu'ndaki 1060 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yalçın Sezgin, "Vatandaş olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Oyumuzun demokrasi için hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde oy verme işlemi sorunsuz şekilde hem merkezde hem de köylerde devam etmektedir. İnşallah demokrasi kazınır" dedi.

Bucak merkezde 22 okulda, 2'si seyyar olmak üzere 97 sandıkta 31 bin 546 seçmen, köylerle birlikte toplam 167 sandıkta 47 bin 964 seçmenin sandık başına giderek oy kullanması bekleniyor.

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