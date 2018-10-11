Kaymakam Sezgin'den köy okuluna ziyaret

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Kuşbaba Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Sıfır Atık İzleme ve Değerlendirme Komisyon üyeleriyle birlikte Kuşbaba Köyü İlkokulu'na ziyarette bulundu. Okul müdüründen bilgi alan Yalçın Sezgin, Sıfır Atık Projesi'nin bir köy okulunda uygulanmasından çok memnun olduğunu belirterek, Okul Müdürü Gültekin Apaydın'ı tebrik etti.

Kaymakam Sezgin, okul binası ve diğer birimlerinde de incelemelerde bulundu. Okulda yaptığı çalışmalardan dolayı Müdür Gültekin Apaydın'a ve öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Sezgin, Bucak için oldukça önemli bir proje olan Sıfır Atık Projesi'nin bu şekilde yayılarak devam etmesinin sevindirici olduğunu, bu tür gelişmelerin diğer köy ve beldelere örnek olacağını vurguladı. Yalçın Sezgin, Sıfır Atık Projesi'ni uygulamak isteyen diğer kurum ve kuruluşlara da Bucak Belediyesi olarak destek vereceklerini söyledi.

Kaymakam Yalçın Sezgin, ziyaret sonrası Kuşbaba Köyü İlkokulu bahçesinde yetiştirilen zeytinlik ve cevizliği inceledi.

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