Kaymakam Sarıdoğan'dan İŞKUR personeline teşekkür belgesi

Onur Can BULAT/ POZANTI(Adana), () - ADANA'nın Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İŞKUR programıyla hizmet veren personeli Murat Ulusoy'a teşekkür belgesi verdi.

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Pozantı Kaymakamlığı'nda çalışan İŞKUR personeli Murat Ulusoy, işinde gösterdiği disiplin, özveri ve gayreti nedeniyle İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından ödüllendirildi. Ulusoy'a teşekkür belgesini veren Kaymakam Muammer Sarıdoğan, "Marifet iltifata tabidir ilkesinden hareketle sorumluluk bilinci içerisinde verilen görevleri özverili bir şekilde yerine getiren İŞKUR personeli Murat Ulusoy'a memnuniyetimizi ifade etmesi nedeniyle bu belgeyi vermeyi layık gördük. Tekrar kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

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