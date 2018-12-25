Kaymakam Şahin’den şehit ailelerine ziyaret

NİZİP Kaymakamı Kemal Şahin, şehit ailelerini ziyaret etti.Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin ile birlikte ilçe merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Şahin, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı Kaymakam Şahin’e teşekkür ederek devletin yakın ilgisini her daim hissettiklerini belirttiler.Şehitliğin en önemli mertebe olduğunu ifade eden Kaymakam Şahin, “Şehit aileleri bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdan birer emanettir. Devlet olarak her zaman onların yanlarında ve emirlerinde olacağız" şeklinde konuştu.

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