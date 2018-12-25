Kaymakam Şahin mahalleleri ziyaret etti

NİZİP ilçe Kaymakamı Kemal Şahin, Dutlu ve Günaltı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.İlk olarak Dutlu Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Şahin burada Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtar ve vatandaşlardan sorunlarını dinleyen Şahin, ihtiyaç sahibi ailelerle de görüşme yaparak ihtiyaçların giderilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılacağını belirtti. Buradaki ziyaretinin ardından Günaltı Mahallesi’ne geçen Kaymakam Şahin, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi yapılması ve gerekenler konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı ifade etti.Kaymakam Şahin’e Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin ve ilgili birim amirleri eşlik etti.FOTOĞRAFLI