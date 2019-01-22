Kaymakam Pendik'e taziye ziyareti

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, memleketi Sivas'ın Ulaş ilçesinde vefat eden babası Cemalettin Pendik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İlçe halkı, Kaymakam Pendik'e taziye ziyaretinde bulunup, acısını paylaşıyor.

Kaymakam İsmail Pendik'in, Sivas'ın Ulaş ilçesinde oturan babası Cemalettin Pendik geçen hafta vefat etti. Taziye için memleketine giden Kaymakam Pendik, Beytüşşebap'a döndü. Beytüşşebap halkı, ilçeye dönen Kaymakam Pendik'in babası için selalar okudu, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye gelenleri Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz ile birlikte karşılayan Kaymakam Pendik, vatandaşlara teşekkür etti.

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