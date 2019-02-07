Kaymakam Pamuk, araç sürücüleri uyardı yayalara broşür dağıttı

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Pamuk, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi kapsamında araç sürücülerine bilgilendirici broşür dağıtarak, trafikte yayalara karşı saygılı olunmasını istedi.

Eylem kapsamında Mersin’de de Akdeniz Kaymakamlığı, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile birçok kamu kurum ve kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla, kentin farklı noktalarında uygulama yapıldı. Yağmura rağmen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde gerçekleşen uygulamada, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, trafik polisleri tarafından durdurulan araç sürücülerine, ülke çapında başlatılan kampanyayı tanıtıcı el ilanı dağıttı.

Özellikle toplu taşıma araçlarına girerek sürücüler ve araçta bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve onlara tanıtıcı broşürlerden dağıtan Başkan Pamuk, 2019 yılının, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiğinin altını çizdi, kampanya ve eylemin önemine dikkat çekti. Başkan Pamuk, özellikle araç sürücülerini de uyardı, trafikte dikkatli ve duyarlı olmalarını, kurallara uymalarını, yayalara öncelik vermelerini istedi.

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