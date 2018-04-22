Kaymakam Öztürk’ten ‘23 Nisan’ mesajı

Arif KARAKAŞ/VAN,()-VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk'ün mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan yüce meclisimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutluyoruz. Ayrıca, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesinin teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. 23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerler ve ifade ettiği anlamlar ile çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Bu bilinç ve irade ile İpekyolu Belediyesi olarak, tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor, başta açtığımız çok sayıda spor, sanat, meslek kurslarımız olmak üzere tüm imkânlarımızla onları mutlu bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, TBMM’nin açılışının 98. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum"

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