Kaymakam Öner, Halk Eğitim kurslarını ziyaret etti

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Kaymakamı Hüseyin Öner, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce açılan kursları ziyaret etti.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ahmet Akın Kültür Merkezinde açılan seramik, takı, rölyef ve resim kurslarını ziyaret eden Kaymakam Hüseyin Öner’e, öğretmen olan eşi Zehra Mine Öner de eşlik etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ve kurs öğretmenleri tarafından karşılanan Öner ve eşi, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, 21 kursiyerin İpek Kozası El Ürünleri Hazırlama, 17 kursiyerin Seramik Biçimlendirme, 21 kursiyerin ise Koşarak Oryantiring Küçükler Kursu’nda eğitim gördüğünü söyledi.

Kaymakam Öner, kursiyerleri tebrik ederek, kadınlara yönelik kurs ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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