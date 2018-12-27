Kaymakam Oltulu’nun köy mesaisi

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçe Kaymakamı Arif Oltulu, ilçeye bağlı Kılan, Emirler, Darboğaz, Porsuk, Köşkönü, Tekneçukur, Hasangazi ve Beyağıl köylerini ziyaret etti.

Bir süre önce ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaymakam Oltulu, izin dönüşü düzenlediği köy gezilerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde İlçe Jandarma Karakol Komutanı Galip Pınar, Yazıişleri Müdürü Gonca Demirelli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuba Yüksel, Özel İdare Müdürü Mehmet İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, Milli Emlak Şefi Yasemin Çıkman ve İlçe Tarım Müdürü vekili Ali Bulat ile köy ziyaretlerine çıkan Oltulu, muhtarlardan yol, su ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Vatandaşların Akdeniz meyve sineği ile mücadele, köy yollarına sıcak asfalt, GSM şebekesi, cami onarımı, gölet, TOKİ tarımköy projesi, elektrik, içme suyu deposu, çöp sorunu, hayvan barınağı gibi talep ve şikayetlerini not alan Kaymakam Arif Oltulu, sorunların çözümü için çalışma yapılacağını söyledi.



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