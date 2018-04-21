Kaymakam Kılıç'tan jandarma personeline başarı belgesi

İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesinde, yol uygulamalarındaki etkinliğin arttırılması ve kaçakçılık olaylarının ortaya çıkarılmasındaki başarılı çalışmalara imza atan jandarma personeli ödüllendirildi.

Kaymakam Cuma Kılıç, Kalecik Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Kaplan ve Uzman Jandarma Çavuş Osman Bedrettin Coşkun'u 'Başarı Belgesi' ile taltif edip, kaçakçılık ve asayiş olaylarında gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalarından dolayı kutladı. Kaymakam Kılıç, ayrıca tayinleri çıkan personellere de, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Kalecik Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Kaplan ve Uzman Jandarma Çavuş Coşkun da Kaymakam Kılıç'a, kendilerini Başarı Belgesi ile ödüllendirdiği için teşekkür ettiler.



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