Kaymakam Keklik, Cami inşaatı için kampanya başlattı

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçe kaymakamı Mehmet Keklik, devam eden Ulu Cami inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kenklik, cami inşaatının tamamlanarak ibadete açılması için 'Bir metrekaresi de benden olsun' kampanyası başlattı.

Ceylanpınar ilçe merkezinde temaslarda bulunan ilçe Kaymakamı Keklik, 2016 yılında tamamen yenilenmesi için yıkılan cami inşaatında incelemelerde bulundu. Ulucami inşaat çalışmaları hakkında ilçe müftüsü Hasari Altunova'dan bilgi alan Kaymakam Keklik, caminin tamamlanması için 'Bir metrekaresi de benden olsun' kampanyası başlattı.

Yapımı devam eden Ulucamii ile ilgili gerekli desteğin verileceğini belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik,''Ceylanpınar ilçe kaymakamlığı olarak bizlere düşen gerekli desteği vereceğiz. Bununla birlikte tabi ki halkımızın da desteğine ihtiyacımız var. Ulu Camii inşaatının bir an önce tamamlanarak ibadete açılması için küçük büyük demeden her türlü desteğe ihtiyaç var. Bu amaç ile ''Bir metrekaresi de benden olsun'' kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Gelin sizin de hu hayırda bir payınız olsun, bir metrekaresini de siz yapın'' ifadelerinde bulundu.

İnşaat çalışmaları devam eden Ulucami'yi Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ak Parti ilçe Başkanı Halid Şimşek ve ilçe Müftüsü Hasari Altunova ile birlikte incelemelerde bulundu.

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