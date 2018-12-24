Kaymakam Kaya, başarılı öğretmenleri ödüllendirdi

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde başarılı bulunan öğretmenler Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından ödüllendirildi.

Kahta ilçesinde başarılı bulunan 80 öğretmeni makamında kabul eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başarı belgelerini takdim etti. Kaymakam Kaya, ödüllendirdikleri eğitimcilerin çevresine örnek gösterildiği belirterek, "Başarılı olan öğretmenlerimizi takdir ediyor ve başarılarını taltif etmek istiyoruz. Bu başarılar Kaymakamlık olarak bizleri çok mutlu etti. Eğitim konusunda yürütülen çalışmaların meyvelerini öğretmenlerimiz sayesinde görme imkanı buluyoruz. Bunun için bütün öğretmenlerimizi kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2 projenin onaylandığını kaydeden Kaymakam Kaya, "ERASMUS programı kapsamında Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ‘Kahta Dolgu Oyuncak ve Cendere Kukla Yolunda’ ve Hürriyet İlkokulu tarafından hazırlanan ‘Gestalt Education Course’ projeleri onaylandı. Bu projeler kapsamında öğrencilerimiz yurtdışında staj görme imkanı ve personellerimizde hizmet için eğitim görme imkanına sahip olacak. Bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ayrıca teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaya, başarılı bulunan öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet da katıldı.

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