Kaymakam Karakuş’tan, Başkan Yılmaz’a veda ziyareti

GEMLİK Kaymakamlığı görevini yürüten ve 2 Şubat’ta emekliye ayrılacak olan Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kaymakam Karakuş, Gemlik’te görev yaptığı süre boyunca işbirliği içinde çalıştığını, ve tüm ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

2016 yılından bu yana Gemlik Kaymakamlığı görevini yürüten ve 2 Şubat tarihinde emekliye ayrılacak olan Gürbüz Karakuş veda ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Kaymakam Karakuş, görev süresi boyunca ilçenin tüm birimleriyle koordineli ve uyumlu çalıştıklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, Karakuş’un her zaman ufuk açıcı bir yönetici olduğunu belirterek, “Sayın Kaymakamımız ilçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış değerli bir insandır. Her projemizde her çalışmamamızda yanımızda oldu desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde Gemlik için birçok önemli projeye birlikte imza attık, şahsım ve Gemlikliler adına kendilerine teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı geçirmesini diliyorum” dedi. Ziyarete sonunda Başkan Yılmaz, Kaymakam Karakuş’a zeytinyağı saklama kabı hediye etti.

