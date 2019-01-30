Kaymakam Karakuş’tan Başkan Yılmaz’a veda ziyareti

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 2016 yılından buyana görev yapan ve 2 Şubat’ta emekliye ayrılacak olan Gemlik İlçe Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kaymakam Gürbüz Karakuş, Gemlik’te görev yaptığı süre boyunca işbirliği içinde çalıştıklarını, tüm ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Ziyaretin bir vedadan ziyade teşekkür maksatlı olduğunu belirten Karakuş, başta Belediye Başkanı Refik Yılmaz olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, Kaymakam Gürbüz Karakuş’un her zaman ufuk açıcı bir yönetici olduğunu belirterek Gemlik’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz, “Sayın Kaymakamımız ilçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış değerli bir insandır. Her projemizde her çalışmamamızda yanımızda oldu desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde Gemlik için birçok önemli projeye birlikte imza attık, şahsım ve Gemlikliler adına kendilerine teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı geçirmesini diliyorum” dedi.

Ziyarete sonunda Başkan Yılmaz, Kaymakam Gürbüz Karakuş’a zeytinyağı saklama kabı hediye etti. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile ziyaret sona erdi.

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