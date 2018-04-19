Kaymakam Karahan, vatandaşların sorunlarını dinledi

TEKİRDAĞ'ın Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve daire müdürleri ziyaret ettikleri Ahmetpaşa, Yaylaköy ve Yaylagöne mahallelerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gerçekleşen Mahalle ziyaretlerine, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Ali Demirer, İlçe Sosyal Hizmetler Müdür vekiliVeli Emre Yiğit ve Malkara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür vekili Muammer Meşe katıldı. Ahmetpaşa, Yaylaköy ve Yaylagöne Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbetlerde bulunan Kaymakam Erkan Karahan ziyaretler sırasında vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Erkan Karahan,daha sonra bunları tek tek not aldı.