Kaymakam Gencer’den cami inşaatında inceleme

ADIYAMAN Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, yapımı devam eden Mehmet Erdemoğlu Camisi ve taziye evinde incelemede bulundu.

20'nci Besni Eğitim Bayramı'nda açılışı yapılacak olan Mehmet Erdemoğlu Camisi ve taziye evinde Kaymakam Ahmet Gencer ve Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk incelemelerde bulundu. Çat mahallesinde Mehmet Erdemoğlu cami, kapasite yetersizliği yüzünden iş adamı Ali Erdemoğlu tarafından büyütme kararı alındı ve 2017 yılında inşaatına başlandı. İnşaatı tamamlanan Cami ve taziye evinin yanı sıra Cami bahçesine Osmanlı motifli şadırvan yapılıyor.

İnşaatları tamamlanan cami ve taziye evini ziyaret eden Kaymakam Ahmet Gencer ve Belediye Başkanı İbrahim Öztürk yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

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