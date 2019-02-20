Kaymakam eşinden şehit ailelerine yemek

YENİŞEHİR’de gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle adından söz ettiren Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nun eşi Ülker Seyitoğlu, bu kez de şehit ailelerine bir yemek verdi.

Davete katılan şehit yakınları ile tek tek ilgilenip sohbet eden Ülkü Seyitoğlu, yemeğe katılan tüm şehit yakınlarına teşekkür ederek, ‘Bizler için, vatanımız için şehit düşen vatan evlatlarımızın yakınları bizim için kutsal bir emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak bizim insani bir görevimizdir. Şehit yakınlarımızı sadece şehitler gününde değil her gün hatırlayıp onlara minnet etmemiz gerekiyor. Yemeğe katılan bütün şehit yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatan ve bizler onlara minnettarız’ dedi. Yemeğe katılan şehit yakınları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve eşi Ülker Seyitoğlu’na teşekkür ederek, ‘Seyitoğlu ailesi bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Sık sık bu tür etkinliklerle bizleri bir araya topluyorlar. Özel günlerde, bayramlarda bizleri ziyaret edip halimizi hatırımızı soruyorlar. Bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere son derece samimi ve ilgililer. Bu samimi yaklaşımlarından ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz’ dediler.

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