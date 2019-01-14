Kaymakam, egzama hastası Kevser'e sahip çıktı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 yıldır egzama hastalığı ile mücadele eden 8 yaşındaki Kevser Sak'a ilçe kaymakamı Mehmet Keklik sahip çıktı.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Bahçelievler mahallesinde egzama hastalığı nedeniyle ayaklarında yaralar oluşan ve yürümekte zorluk çeken 8 yaşındaki Kevser Sak'ı ikametinde ziyaret etti. Sak ailesinden Kevser'in rahatsızlığı hakkında bilgi alan Kaymakam Keklik, tedavisiyle ilgili çalışma başlatarak sahip çıktı. Egzama hastası 8 yaşındaki Kevser Sak'ın tekrar eski sağlığına kavuşması için tüm masraflarını karşılayan Kaymakam Keklik, İstanbul'a gönderdi. Kevser'in sağlığına kavuşması için konuyu yakından takip edeceğini belirti.

Yardımlarından dolayı Kevser Sak'ın babası Halil Sak ise Ceylanpınar kaymakamı Mehmet Keklik'e teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI