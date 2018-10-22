Kaymakam Düzgün, ev ziyaretlerini sürdürüyor

GAZİANTEP'in Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaretlerine devam ediyor.Kaymakam Lokman Düzgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ile birlikte ihtiyaçları karşılanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Sakçagözü ve Nogaylar mahallelerinde ziyaretler yaparak ev sakinleriyle sohbet edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen. Kaymakam Düzgün, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmeye çalışıyor ve imkanlar dâhilinde vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye gayret ediyoruz " dedi.

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