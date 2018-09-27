Kaymakam Düzgün'den mahalle gezileri

GAZİANTEP'in Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.

Mahalle gezilerini sürdüren Kaymakam Lokman Düzgün, Belediye Başkan yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım eşlik etti. Mahalle gezilerini Mesthüyük, Gedikli, Çakmak ve Kırışkal Mahallelerinde sürdüren Kaymakam Düzgün, mahalle muhtarında genel bilgi alırken, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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