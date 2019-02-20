Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine ziyaret

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Kaymakamı Ömer Çimşit, 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Çimşit, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun Aşağı Pazar Mahallesi'nde oturan ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız ve Vakıf Müdürü Müşerref Özgen de hazır bulundu.

Kaymakam Ömer Çimşit, şehit yakınlarının herhangi bir ihtiyaçlarının olması durumunda telefonunun ve makamının 24 saat açık olduğunu belirtti. Şehidin annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu ile sohbet eden Çimşit, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Şehit babası Osman Ağaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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