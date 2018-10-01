Kaymakam Çimşit görevine başladı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Kaymakamlığı'na atanan Ömer Çimşit görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Korkuteli Kaymakamlığı'na atanan Ömer Çimşit, yeni görevine başladı. Kaymakam Ömer Çimşit, "Ülkemizin her köşesi çok güzel. 2001 yılından bu yana sürdürdüğüm kaymakamlık görevinde 5'inci yerim olan Korkuteli ilçesine atandım. Daha önceki kaymakam arkadaşlarımın başlattığı projeleri devam ettireceğim. Korkuteli'nin gelişmesi konusunda hizmet vermek için bu gelişimde benim de katkım olması için ne gerekiyorsa sunmaya çalışacağım" dedi.

ÖMER ÇİMŞİT KİMDİR?

25.12.1980 tarihinde Trabzon Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı.

1997 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 2002 yılında bitirdi. 14.12.2000 tarihinden itibaren Kocaeli Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 yıl süreyle veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yaptı, akabinde 03.01.2005 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 1.5 yıl süreyle veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yaptı. 2005 yılında yapılan kaymakamlık sınavını kazanarak 09.08.2006 tarihinde 93. dönem Trabzon Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Sırasıyla teftiş, il ve ilçe stajlarını tamamladı. Ordu İkizce ve Giresun Çanakçı ilçelerinde kaymakam vekilliği ile Çorum Oğuzlar ve Rize Kalkandere ve Şanlıurfa Viranşehir ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

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