Kaymakam Çiçekli’den ‘23 Nisan’ mesajı

Arif KARAKAŞ/VAN,()-VAN'ın Edremit ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürümek için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Biz de Edremit Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak çocuklarımızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu duygularla tüm çocuklarımızın bayramını gönülden tebrik ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"

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