Kaymakam Alkan, vatandaşları dinledi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinledi.



Osmanck Kültür Merkezi´nde düzenlenen 'Halk Günü' toplantısına Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Alkan toplantıda vatandaşların ve muhtarmarın taleplerini dinledi. Vatandaşların ve muhtarların soruları ilgili kurum amirleri tarafından cevaplanırken, Kaymakam Alkan da konuların takipçisi olmak amacıyla not alarak sorunların çözüme kavuşması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

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