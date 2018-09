Kaymakam Aksoy, yatırımları değerlendirdi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Gölbaşı Hükümet Konağının projesinin bitirildiğini ve ihale aşamasına gelindiğini, Emniyet Müdürlüğü binasının yerine 7 bin metrekarelik bir alana yeniden yapılacak olan yeni Hükümet Konağı binasının da Gölbaşı’nın en az 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Eski hükümet konağı ve belediye binasının yerine de meydan ve bahçe düzenlemesi yapılarak yeşil bir koridor oluşturulacağını ifade eden Kaymakam Can Aksoy: "Emniyet Müdürlüğünün terminal arkasına taşındı. Yeni Emniyet Müdürlüğü binasının şimdiki itfaiyenin yerine yaklaşık 2200 metrekarelik bir projesi yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildi. Burada bir yanlış anlaşılma var. Emniyet Müdürlüğü şu anki terminal arkasındaki binasında geçici değil tam tahsisli. Şu anki projeye göre itfaiye müdürlüğünün oraya yapılacak olan bina Emniyet Müdürlüğü ve şubeleri olarak hizmet verecek. Terminal arkasındaki binada asayiş ve çarşı içi karakolu olarak hizmet verecek. Hükümet Konağı ve emniyetten sonra şu an ASM yapılıyor. 1 Nolu ASM aralık ayında bitecek. 3 Nolu ASM ‘yi kütüphanenin oraya açtık. 3 Nolu ASM’nin yeni binası TOKİ ye yapılacak. SGK binasının ihalesi de yapıldı. SHM’nin projesi tamamlandı. Eski kaymakamlık lojmanının yerine yeni binası yapılacak. Yakında ihalesi yapılacak. Eski SHM binası da 2. SHM binası olarak hizmet vermeye devam edecek.200 kişilik bir kız yurdu yatırıma programına girdi. Fen Lisesinin bahçesindeki 2 tane kullanılmayan lojmanı yıkıp 100 kişilik yurt yapacağız. Böylelikle bu iki yurt açıldığı zaman ortaöğretim yurt sıkıntısını aşmış olacağız." dedi.OSB'de işçi sıkıntısının olduğunu belirten Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:"OSB'de 3 tahsis verdik. Ama işçi sıkıntısı oldu, işçi bulmamız lazım. Biz bu sene planlama yaparken kanalizasyonsuz köyümüz kalmasın dedik. Kanalizasyon yapmayınca parke taşı yapamıyorsun. Bizim 30 köyümüz var. Birinin nüfusu yetersiz, biri de taşınacak. Kalan 28 köyümüzün kanalizasyonunu yapalım dedik ve 28 köyün kanalizasyonunu yaptık. Üstüne bu sene 75 bin metrekare parke taşı döşedik. Toplamda köylere 260 bin metrekare devlet parke taşı döşemiş oldu. Genel itibariyle tüm köylerin % 80 ‘inde parke taşı döşemiş olduk.2019 yılında köylerimizin alt yapıları bitmiş olacak. Tek susuz köyümüz var. Yukarı Karakuyu köyü. Yaz aylarında susuzluk çekiyor. Bu köyde kaymakamlık 4 tane sondaj yapmış ama suyu bulamamış. Bizde bu sene programa koyduk. Maraş Bölge Müdürlüğünden jeofizik mühendisleri çağırdık. Gelip çalışma yaptılar. Çok düşük bir ihtimalle bir yamaçta olabilir dediler. Yamaçta kaynağı bulabileceğimiz yer 350-400 metre, köye uzaklığı da 2 km. Doğal olarak bu suyun çıkartılarak köye getirilmesi ciddi bir elektrik masrafı gerektiriyor. Böyle olunca köylüler Erkenek suyunu beklemek istiyoruz dediler. Bunun dışında Gölbaşında susuz köyümüz yok. Özel idareden ekiplerle klorlama konusunda bir ciddiyet getirdik. sinek ilaçlamasını yine özel idareden ekiplerle yaptık"

