Kaymakam Aksoy, koltuğunu öğrencilere devretti

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Can Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını öğrencilere devretti.

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Sudenur Desteci, Ronya Özdemir, Ufuk Yusuf Doğru, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Özdemir ve Sınıf Öğretmeni Demet Karabaş’ı makamında kabul etti. Öğrenciler, Kaymakam olarak Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan ve Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Kuşağlı’yı telefonla arayarak isteklerinin bildirdiler.Kaymakam Can Aksoy, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. FOTOĞRAFLI