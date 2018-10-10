Kaymakam Aksoy'dan okulda inceleme

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, yeni açılan Şehit Özer Salik İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Aksoy, beraberinde Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Doğan ile birlikte inşaatı tamamlanıp yeni binasında bu eğitim ve öğretim yılında açılan Şehit Özer Salik İlkokulu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Aksoy, okulda görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, iş listesinde bulunmayan bazı eksikliklerin kaymakamlık ve belediye tarafından giderileceğini ifade etti.

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