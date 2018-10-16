Kaymakam Aksoy'dan ADEM’de inceleme

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, yapımı devam eden Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) incelemelerde bulundu.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Sosyol Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaşar Gültekin ile birlikte ADEM’de yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Aksoy, "Halk Eğitim Müdürlüklerinin tecrübelerinin mahallelerimizin içine kadar getirildiği Aile Destek Merkezlerinin, Gölbaşı ADEM' in açılması ile Adıyaman' da ilk defa Gölbaşı'nda uygulanmış ve hayata geçirilmiş olacaktır. Aile Destek Merkezi olarak kullanılacak binanın açılışı için son hazırlıkların tamamlanması aşamasına gelindi.Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hizmet edecek bir sosyal alan olarak planladığımız bu tesisin faaliyete geçmesini ve alınan başarıya göre ilçenin diğer mahallerinde de açılmasına çaba sarf edeceğiz” dedi.

FOTOGRAFLI