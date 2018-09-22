Kaymakam Akhan göreve başladı

ANTALYA'nın Kaş ilçe kaymakamlığına atanan Ulaş Akhan, görevine başladı.

Bilgehan Bayar'ın Sakarya'nın Sapanca ilçesine görevlendirilmesinin ardından Ağrı Doğubayazıt'tan Kaş'a atanan Kaymakam Ulaş Akhan, yeni görevine başladı. Kaymakam Akhan, "Ülkemizin her köşesi çok güzel. 2006 yılından bu yana sürdürdüğüm kaymakamlık görevinde çok farklı bir coğrafyaya geldim. Kaş daha önce çalıştığım yerlerden daha farklı. Çok güzel bir ilçe. Bu güzelliklere yeni güzellikler katmaya çalışacağım. Daha önceki kaymakam arkadaşlarımın başlattığı projeleri devam ettireceğim. Kaş için yeni projeler üretmek için çaba harcayacağım. Kaş'ın doğasını, tarihini, denizini korumak için başta yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, çalışma arkadaşlarım ve en önemlisi Kaş halkı ile koruyarak gelecek nesillere taşımak için birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini sağlamak, Kaş'ta ortak aklı egemen kılmak, birlik, beraberliği sağlamak için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Kapımız herkese açık olacaktır" dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, 1978 yılında Edirne'de doğdu. 2001 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Akhan, 2005 yılında Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak kamu görevine başladı. 2006 yılında girdiği kaymakamlık sınavını kazanarak aynı yıl Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kaymakam vekili olarak görevine başlayan Ulaş Akhan, sırasıyla Kastamonu'nun Seydiler ilçesi ve Elazığ'ın Alacakaya ilçesi kaymakamlıkları görevinde bulundu. Kilis vali yardımcılığı görevinin ardından 2015 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt kaymakamlığına atanan Akhan, son 1,5 yıldır kayyum olarak Doğubayazıt belediye başkanlığını da yürüttü. Ulaş Akhan evli ve 2 çocuk babası.

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