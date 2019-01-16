Kayıptı, tarlada cesedi bulundu

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Urhan (83), jandarma ve AFAD ekiplerince 18 saatlik arama çalışmasının ardından bir tarla da ölü olarak bulundu.

Havsa ilçesine bağlı Kulubalık köyünde oturan Hüseyin Urhan, evinden çıktıktan sonra geri dönmeyince yakınları jandarma ekiplerince kayıp başvurusunda bulundu. Havsa Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri drone ve arama köpeğiyle birlikte çalışma başlattı. Yaklaşık 18 saat süren aramaların ardından Urhan, ilçedeki kum ocakları mevkiindeki bir tarlada ölü olarak bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Urhan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.