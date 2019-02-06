Kayıp zihinsel engelli bulundu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kayıp zihinsel engelli vatandaş AFAD ve jandarma tarafından bulundu.

Dinar'a bağlı Yapağılı köyünde oturan zihinsel engelli ve psikolojik tedavi gören vatandaş önceki gün saat 13.00 sıralarında köyün kuzeyindeki dağlık ve ormanlık alana doğru giderek kayboldu. Yakınlarının yardım istemesi üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan arama ekipleri, AFAD iz takip köpekleri ve vatandaşlarla birlikte arama çalışmasına başladı. Yapılan arama neticesinde kayıp vatandaş aynı gün saat 23.00 sıralarında sağlık durumu iyi olarak AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş yakınlarına teslim edildi.

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