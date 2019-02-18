Kayıp Prens ile Uç Uç Böceği çocuklar için sahnelendi

ÇANAKKALE Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Fil’in 'Kayıp Prens ile Uç Uç Böceği' isimli oyunu çocuklar ile buluştu.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Dr. İbrahim Bodur Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu saat 11.00 ve 13.00'de olmak üzere iki seans olarak sahnelenen oyuna, çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ormanda kaybolan prensin uç uç böceğiyle arkadaş olmasıyla başlayan oyun, iki hırsızın kayıp prensi yakalamaları ve çocukların da yardımıyla hırsızların elinden kurtulan prens ve uç uç böceği sevginin gücü ile hırsızların iyi birer insan olmalarını sağlamasını anlatıyor.

Sevginin ve arkadaşlığın önemini anlatan oyunun sonunda çocuklar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇANAKKALE, ()

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