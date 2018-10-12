Kayıp hayvanları jandarma buldu

KİLİS'te kaybolan 135 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibi Mustafa Akdemir'e teslim edildi.

Merkeze bağlı Mısırcık Köyü'nde 9 Ekim'de kaybolan Mustafa Akdemir'a ait 135 küçükbaş hayvanın bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, iz takip köpek, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ve insansız hava aracı ve diğer birimlerin katılımı ile arazide arama yaptı. Yapılan çalışmayla kayıp hayvanlar, köye 3 kilometre mesafede arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Havyanları sahibi Akdemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×