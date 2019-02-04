Kayıp hayvanları jandarma buldu

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde vatandaşın kaybolan 20 küçükbaş hayvanı jandarmanın çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi.

Elmalı'ya bağlı Özdemir Mahallesi'nde oturan Mahir Çetin, 2 Şubat saat 23.00 sıralarında 20 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aynı gece yürütülen aramalar sonucu hayvanlardan biri bulundu. Ertesi gün Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen istihbarat personelleri bölge halkıyla görüşmeler yaptı, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi ve yakındaki arazilerde arama yaptı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Bugün devam eden arazi arama çalışmaları sonucunda mahallenin yaklaşık 8 kilometre batısındaki dağlık alanda 19 koyun başıboş halde bulundu. Hayvanlar jandarma ekipleri tarafından mahalleye getirilerek Mahir Çetin'e teslim etti. Mahir Çetin, hayvanlarını yoğun çaba harcayıp bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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