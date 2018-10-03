Kayıp çocuk ailesine teslim edildi

ANTALYA, () - ANTALYA'da ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Muratpaşa ilçesinde oturan Y.K., 2 Ekim Salı günü saat 01.45'te Meydan Polis Merkezi'ne başvurarak çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulundu. Meydan Polis Merkezi Amirliği ekipleri kayıp müracaatı yapılan A.F.K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuğun kimlik ve eşkal bilgilerini alarak çalışmalara destek verdi. Ekipler, A.F.K.'yi, aynı gün Dutlubahçe Mahallesi'nde arkadaşı M.C.'nin oturduğu apartmanın çatı katında buldu. Ekipleri A.F.K.'yi buradan alarak babası Y.K.'ye teslim etti.