Kayıp adam ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ahmet Topuz (68), bugün ölü bulundu.

Manavgat'ta oturan Ahmet Topuz, dün çarşıya gitmek için evden ayrıldı. Akşam gelmeyince ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ahmet Topuz tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bugün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından yerde yatan bir kişi görülünce polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin dün kayıp başvurusu yapılan Ahmet Topuz olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Ahmet Topuz'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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