Kayhan’da restore edilen tarihi bina açıldı

OSMANGAZİ Belediyesi, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden Kayhan Mahallesi’nde, 20’nci yüzyıl başlarından kalma sivil mimarlık örneği yapıyı aslına uygun şekilde inşa ederek, hizmete açtı. Açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar gerçekleştirdi.

Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve yaşatılması adına birçok projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’ndeki sivil mimarlık örneği yapıyı restore etti. Zemin artı 2 kat olmak üzere toplam 700 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, zemin katı betonarme, birinci ve ikinci katları ise ahşap olarak inşa edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını belirtti. Tarihi binanın Kayhan Çarşısı’na değer katacağını ifade eden Başkan Dündar, “Bursa’nın farklı bölgelerinde yok olmaya yüz tutmuş tarihi yapıların izini bularak, ayağa kaldırıyoruz. Tarihi eser çalışmalarımız ile Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildik. Aynı zamanda 12 farklı noktada restorasyon çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Birbirini takip eden bu çalışmalarla birlikte, yeni dönemdeki turizm hedefimiz de ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemiz, Türkiye gündemine oturdu. 300 bine ulaşan ziyaretçi sayımız, turizm firmalarının da ilgisini çekti. Bundan sonra firmalarımız programlarını Panorama 1326 Bursa merkezli, Kayhan, Ulucami, Yeşil Türbe, Emir Sultan gibi yeni rotalar ile şekillendirecek. Böylece esnafımız da kazanacak” dedi.

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