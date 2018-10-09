Kaybolan kadın ormanda bulundu

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, psikolojik rahatsızlığı bulunan 56 yaşındaki Fatma A. kayboldu. AFAD'ın yaptığı çalışma sonucu Fatma A. ormanlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.

İzmit Şahinler Köyü Gırgırlar mevkiindeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Fatma A., kayboldu. Köylüler gündüz saatlerinde yaptıkları aramaya rağmen Fatma A.'yı bulamadı. Köylüler bunun üzerine durumu AFAD'a bildirdi. Kocaeli AFAD arama kurtarma ekibi saat 18.30 sıralarında köye gelerek arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda psikolojik sorunları olduğu bildirilen Fatma A. ormanlık alanda bulunarak, ailesine teslim edildi.