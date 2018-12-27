Kayaya çarpıp şarampolün kıyısında durdu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlanmaktan yol kenarındaki kaya parçası sayesinde kurtuldu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Isparta- Burdur dağ yolunda meydana geldi. İçerisinde 3 kişi bulunan sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil, kontrolden çıktı. Şarampole yönelen otomobil kıyıdaki bir kaya parçasına çarptıktan sonra durdu. Yaklaşık 20 metrelik şarampole düşmekten kaya parçası sayesinde kurtulan otomobildeki 3 kişinin yardımına kazayı gören diğer araç sürücüleri koştu.
Araçtakilerin yara almadan atlattığı kazanın ardından uçurumun kıyısında duran otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu kaza yerinden aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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