MALATYA'nın Doğanşehir ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolcu treninin üzerine düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra meydana geldi. Malatya-Adana seferini yapan tren Kapıdere mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya parçaları vagonlardan birine girdi. Kaza sonrası tren yolcularından Ömer Faruk Ercan (23) ve Abdulkadir Kara (20) yaralandı. Yaralı yolcular, trenin Gölbaşı Garına gelmesinin ardından çağrılan ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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Kayalar yolcu trenine düştü,2 kişi yaralandı
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolcu treninin üzerine düşmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra meydana geldi. Malatya-Adana seferini yapan tren Kapıdere mevkiine...
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