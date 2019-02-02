Kayakçının kaçırdığı snowboard tahtasını yakaladı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yapan Murat Benli, zirveden aşağı doğru hızla giden boştaki snowboard tahtasını üzerine atlayıp, durdurduğu anları kask kamerasıyla kaydetti.

Davraz Kayak Merkezi 1. Etap Dereyatağı pistinde snowboard yapan Murat Benli, zirveden aşağı indiği sırada, bir kayakçının kaçırdığı boş durumda olan ve süratli şekilde insanların ve çocukların kızak yaptığı alana doğru ilerleyen snowboard tahtası olduğunu fark etti. Hızla aşağı doğru inen tahtanın üzerine atlayarak durduran Murat Benli, insanlara çarpmasını önledi. Benli bu anları başında takılı kask kamerasıyla anbean kaydetti.

Murat Benli, "Genellikle acemilerin takmaya çalışırken ellerinden snowboard tahtasını kaçırdıkları çok olur. Böyle durumlarda snowboard tahtası 70- 80 kilometre hıza ulaşabilir. Resmen jilet etkisi gösterir. Allah korusun birine gelse ağır yaralanma ya da ölümle bile sonuçlanabilir. Özellikle sivillerin olduğu alana girerse çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Dikkatli kullanmalıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI